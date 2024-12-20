報稱遊台失蹤馬國網紅　當詐騙團夥車手落網

馬來西亞31歲網紅許振文（Ady Hu）日前與友人到台灣旅遊後失蹤，其父母周三（18日）開記者會尋人。台媒周四（19日）報道，許男失蹤當日，彰化縣員林警分局查獲一名以觀光名義赴台當詐騙團夥車手（提領運送贓款的成員）的男子，經查證實是許男。警方目前已將他收押。

員林警分局表示，一名住在員林市的郭姓女子加入投資公司網絡平台，先後兩次被騙走230萬元（新台幣，下同，約55.5萬港元），之後報警求助。郭女上周三（11日）中午配合警方行動，再度與詐騙團夥相約面交200萬元（約48.3萬港元），警方當場逮捕許男。他稱在網上看到廣告，提供免費食宿、機票，可以邊玩邊打工，於是依指示赴台，不知道是擔任詐騙團夥車手。警方訊後依詐欺及洗錢防制法，將他移送彰化地方檢察署偵辦，檢方聲押獲准。

馬來西亞媒體早前報道，許男父母周三在彭亨州副議長兼美律區州議員李政賢的陪同下召開記者會，稱上周三收到兒子訊息，得知他在高雄，說打算多住幾個月，但隨後失聯。許男父母盼聯絡駐馬台北經濟文化辦事處，協助尋找兒子下落。