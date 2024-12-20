三地聯合反罪惡行動　6月起境內共拘8,303人

執法部門於6月22日至8月15日，以及11月4日至12月12日期間，分兩階段進行代號為「雷霆2024」的大規模粵港澳三地聯合反罪惡行動。行動中，香港執法部門共拘捕8,303人(12至92歲)，包括5,194男3,109女，其中1,478人為內地人士，866人為非華裔人士。檢獲的現金、毒品和涉及非法活動的物品總值約9億港元。

行動期間，香港執法部門共動員超過78,000人次，搜查約4,300間處所，搗破約1,600個非法場所，包括非法賭博場所、賣淫場所、無牌酒吧及高利貸集團等，被捕人涉嫌干犯與三合會及毒品有關的罪行，包括謀殺、傷人、縱火、自稱三合會成員、刑事毀壞、勒索、管有攻擊性武器、販運危險藥物、經營非法賭博場所、經營賣淫場所、串謀控制他人賣淫、行使偽造紙幣及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）等。

警員在行動中亦檢獲大量非法物品，包括賭博工具、攻擊性武器、總值4100萬港元懷疑黑錢，以及市值超過8億4千萬港元的毒品，包括懷疑大麻、氯胺酮、可卡因、冰毒及海洛英。三地警方一直不遺餘力打擊三合會及有組織犯罪活動，特別針對跨境犯罪集團。「雷霆2024」是以情報為主導的聯合執法行動，目的是打擊三合會及有組織犯罪集團的非法活動、瓦解跨境罪行及斷絕犯罪分子的收入來源。