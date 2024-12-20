倉庫地盤大火外勞跳樓逃生跌死　家屬討公道

台灣台中市大肚區全聯超市倉庫地盤周四（19日）發生大火，造成嚴重死傷，死傷者家屬得悉情況後趕到現場，尋找親人了解情況。死者家屬和傷者紛紛要求當局查明起火原因，還他們公道。當日有超過30名工人趕工，事發後火勢猛烈、濃煙瀰漫，一名外勞慌忙逃生，直接從3樓跳下，最終傷重身亡。

死者總計8男1女，其中7人是台灣人，1人越南人，餘下1人因無證件暫無法確認身份。消防進入火場搜救，發現死者聚集最多的地點在3樓夾層，陸續尋獲多具遺體。消防推測，當時瞬間濃煙過大，現場施工工人無法找到出口，因此在夾層內空間迷失方向，無法找到出口才不幸罹難。該層發現的死者中有一對廖姓父子，與其餘3名工人都是水電工班，全組工人命喪火場。廖姓死者兄長表示，51歲弟弟與年約27、28歲姪子都是水電師傅，當天如常上班，沒想到發生憾事。

市政府等官員事後紛紛到醫院探望，慰問傷患及家屬。陳姓女子被消防從火場救出後送往醫院搶救，最終不治。她的丈夫抵達醫院後一時無法接受妻子已天人永隔，不斷拜託醫護人員繼續急救，場面令人鼻酸。地盤已被勒令停工，不少不知情的工人周五（20日）駕駛電單車進入場區準備上班，但沒多久就開車離開。其中一名工人表示，她是到場後才知不用上班。