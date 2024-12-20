未獲批覆舉債建鐵路　柳州市委前書記吳煒判死緩

廣西壯族自治區北海市中級人民法院周四（19日）一審公開宣判柳州市委前書記吳煒受賄、濫用職權一案，以受賄罪判處他死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；並以濫用職權罪判處有期徒刑6年半，決定執行死刑，緩期2年執行，追繳其受賄犯罪所得及孳息，上繳國庫，不足部分繼續追繳。

經審理查明，吳煒2004年至去年利用職務便利，為相關單位和個人在工程項目承攬等事項上提供幫助，共同或單獨非法收受他人給予的財物共計折合約1.86億元人民幣（約1.98億港元）。他2016年至2021年違反城市軌道交通項目規劃需經國務院審批後才可由省級發展改革部門審批立項的規定，在未獲得國務院批覆下，要求有關單位以舉債融資等方式建設柳州城市軌道交通項目，造成重大損失和惡劣影響。

法院認為，吳煒的行為構成受賄罪、濫用職權罪，依法應數罪併罰，其受賄數額特別巨大，濫用職權情節特別嚴重，均應依法懲處。鑑於他到案後如實供述自己的罪行，部分受賄款項未實際取得，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，大部分贓款已追繳到案，依法可從輕處罰，法庭遂作出上述判決。