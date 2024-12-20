涉自製車禍或偽造病假紙騙「車手獎」　再多39人被捕

社會福利署經內部審查，揭發有人以偽造文件申請「交通意外傷亡援助」，並繼今年10月至11月後，於本月上旬再向執法部門轉交更多可疑個案跟進。執法部門經深入調查後，發現有人申請時提供偽造病假紙，遂於本月16至19日展開代號「破惑」行動，以涉嫌「串謀詐騙」及「欺詐」拘捕24男15女(19至48歲)，他們分別任職文員、銷售員、運輸工及報稱無業等，現已獲准保釋候查，須於2025年1月中旬報到。

行動中，人員檢獲部分用作申請援助金的偽造病假證明、收取援助金的銀行戶口卡及被捕人的手提電話。執法部門指，被捕人士涉嫌在2021年9月至2024年6月期間，一共申請200萬港元津貼，其中金額最高為15萬元。

有關申請一共涉及33宗交通意外，部分個案相信涉及有組織性、自編自導自演的交通意外，其中一宗意外更牽涉13名被捕人，幸好社署及時轉介個案跟進，大部分個案款項並未批出。執法部門批評涉案人士自製交通意外造成交通阻塞，影響社會運作，更會浪費緊急資源，影響真正需要緊急服務的市民。