汀九橋南行路段將試行事故偵察系統　遇危即時指示改行路肩

運輸署宣布，汀九橋南行往青衣方向路段將於本月29日零時零分起試行智慧公路先導計劃。若發生交通事故，現場人員可於合適情況下利用汀九橋南行線的路肩疏導交通。同時，事故位置的行車線管制燈號和可變訊息顯示屏會向駕駛人士發出提示，指引隨後的車輛有序駛過，從而紓緩因事故可能引發的交通阻塞。

當局指，上述整個路段已完成所需工程，包括加裝行車線管制燈號、可變訊息顯示屏及全面引入交通事故自動偵察系統。系統利用人工智能技術，更快速偵察交通意外、靜止車輛或路面其他異常情況，並即時通知青馬管制區的管控人員跟進，大幅提升處理事故的效率和應對能力。

先導計劃將先試行一個月。運輸署會密切檢視相關系統和技術的具體運作，並按實際需要適當調整。如試行順利，署方會持續監察並在約半年後進行中期檢討，評估成效。

運輸署助理署長梁世豪今日（20日）接受電台訪問時表示，自動事故檢測系統即由視像鏡頭偵測異常情形，例如當車速放慢、停止或逆線行駛，可10秒內傳輸訊息予管制區同事，再作出應對措施，相比以往平均要1分鐘，應對效率更快。至於路肩，他指如發生事故須較長時間恢復則會開放，現場人員可透過利用汀九橋的路肩，作靈活應對以疏導交通，事故位置的行車線管制燈號和可變信息顯示屏，會向駕駛人士發出提示，指引隨後的車輛有序駛過，從而紓緩因事故可能引發的交通阻塞。