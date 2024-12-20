全國人大常委會明起5天開會　民營經濟促進法草案首提審議

十四屆全國人大常委會第十三次會議周六至下周三（21日至25日）在北京舉行，全國人大常委會法制工作委員會發言人王翔周四（19日）在記者會上介紹擬審議的法律草案相關情況，包括制定民營經濟促進法、修改反不正當競爭法、修改科學技術普及法等。他提到，今年來十四屆全國人大及其常委會已制定5條法律，修改14條法律，通過4個有關法律問題和重大問題的決定，中國現行有效法律有305條。

本次常委會會議上，民營經濟促進法草案將首次提請審議。王翔表示，制定這部法律把促進民營經濟發展應遵循的原則和總體要求，保障公平競爭、改善投融資環境、支持科技創新、注重規範引導、優化服務保障、加強權益保護等各方面促進民營經濟發展的重要舉措，上升為法律規範，有助進一步優化民營經濟發展環境。至於修改反不正當競爭法，他指出可強化商業賄賂治理，加強對網絡不正當競爭的規制。

王翔提到，自2002年公布實施的科學技術普及法將繼續修訂，擬規定每年9月為全國科普月；強調科學技術普及是推進科技創新的基礎性工作，適時修改該法十分必要。此外，擬提請本次會議審議的增值稅法草案三審稿規範立法授權，對有關內容改由在法律中直接作出規定，或經清理規範後納入稅收優惠範圍。王翔指完成增值稅法立法，是落實稅收法定原則的重要一步。