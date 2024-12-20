殯葬中心招聘測試　要求獨留遺體冷藏室10分鐘

山東省威海乳山市殯葬事務服務中心近期招聘一名遺體冷藏室管理員，要求應徵者現場測試在遺體冷藏室待10分鐘，合格者可進入面試。該招聘資訊經網民轉發後引發熱議，相關話題衝上熱搜，不少人直言「一般的人都不會有這個膽量」。

招聘公告顯示，招聘條件指明應徵者要身體健康、完成單位夜間工作、具有乳山市常住戶口、年齡限定45周歲以下等。應徵者還需要支付70元（人民幣，下同，約76港元）考務費，整個錄用需經過遺體冷藏室現場測試、結構化面試、考察、體檢、試用6個月等多個環節。該崗位月入2,200元（約2,400港元），有夜班費，沒有事業編制，由勞務公司派遣至乳山市殯葬事務服務中心工作。

內媒周二（17日）向負責招聘的乳山鑫蜜客人力資源有限公司核實，相關招聘工作人員表示，目前已有人報名，這是招聘考試的一環，但強調「不是躺着，是在冷藏室站着待10分鐘」。乳山市殯葬事務服務中心工作人員則指，這只是一個考試方法，因為有的人比較忌諱或害怕，待不了那麼長時間，但工作要求一個人待超過10分鐘。