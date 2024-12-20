逾4成港人盼與伴侶外遊過聖誕　調查指逾3成人選擇北上慶祝

聖誕節假期間，不少情侶會共渡慶祝。有調查發現，逾三成男女會選擇與心儀對象北上慶祝及消費。另外逾一半人預期聖誕節整體消費較上年增加；另有逾五成人則會減少消費，較多人擔心經濟大環境不景，選擇儲蓄為先。

交友約會公司「香港婚活」於11月底至12月初，以電話及網上問卷方式，訪問529名香港男女，了解情人的聖誕消費意欲及模式。結果發現，最多受訪者希望與心儀對象會出外吃聖誕大餐，男女士的選擇佔比超過一半(62%、59%)；近五成男女(53%、51%)預料今年在聖誕大餐上花費501至1,000港元。

通關後港人北上消費成風，問卷亦加入北上的選項，男士選擇到海外旅遊或北上的人數，分別佔42%與35%；女士選擇北上則較少，只有24%；但希望到海外旅遊的人則有52%，超過一倍。

相比去年，今年有一半的男女（56%、66%）認為，今年的整體花費會比去年增加，其中有21%男士比去年多消費 20%；至於 42%女士表示會多消費10%；至於增加主因，則主要與個人收入增加及各大商戶餐飲推出優惠有關。

不過同一時間，亦有近兩成的男女（19%、22%）認為自己於今年聖誕會減少消費。而其中6成男女因為擔心經濟大環境不景，故選擇儲蓄；另外，亦有近兩成人（18%、21%）減少消費的原因，出於個人收入減少。