中國商飛研更大客機C939　C919載客破100萬人次

黑龍江哈爾濱國際航空樞紐建設大會周四（19日）舉行，中國商用飛機公司透露，正在預研比C929更大的C939飛機，另布局下一代飛機，包括電能，氫能，混合能源，可持續航空燃料等。C919飛機同日剛好累計承運旅客突破100萬人次。

中國商飛副總經理魏應彪披露兩款國產飛機在今年取得的成績單，C919已交付14架，通航15條航線，其中東航營運9架，國航和南航分別營運2架和3架。當天從上海虹橋機場飛往陝西西安咸陽機場的東航MU2158航班上，旅客林女士成為C919的第100萬名旅客。C909則有12家用戶，營運156架飛機，載客逾1,900萬人次，其中海外營運一度創下日利用率近15小時、單次飛行近4小時紀錄。

此外，比C919座級更大的C929寬體客機已在詳細設計階段，今年珠海航展期間，國航與中國商飛簽署C929的首家用戶框架協議，意向成為該機型的全球首家用戶。中國工程院院士吳光輝在會上指出，C919不僅有可靠的機體結構供應商，還有國際一流的機載系統供應商，而C929的供應商也在選擇中。