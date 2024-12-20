控方擬改控威脅或恐嚇促使非法性行為罪　涉案男警准20萬元保釋

一名男警被指今年6月性侵一名21歲女子，據悉亦牽涉拍攝女事主裸照。男警被控一項強姦罪，案件今日(20日)在粉嶺裁判法院再訊。被告暫毋須答辯，據控方指，相信會改控被告以威脅或恐嚇手段促使非法性行為罪，但需時確認法律意見。裁判官應控方要求，把案押後至2025年1月16日，期間批准被告以現金連人事擔保共20萬港元保釋。被告還押5個月後終獲保釋，被告特意向裁判官說「多謝法官閣下」。

現年26歲被告程朗，報稱警員。據悉，被告駐守於大埔警區，現時停職留薪。他被控於2024年6月3日，在香港某處強姦一名女子。控方表示，尚未準備好法律意見，申請將案押後4星期。辯方則指，控方在上次聆訊中稱或會改控罪，案件可能在區院審理。裁判官當時亦指希望是最大一次押後。結果現在卻未有進展。辯方稱，被告希望盡快處理案件，亦向法庭申請保釋。

控方交代案件進度時指，8月尾開始索取律政司法律意見，強姦罪相信會改控以威脅或恐嚇手段促使非法性行為，料將轉介往區院審理，並會有新增控罪。控方反對被告保釋，辯方有保釋申請，並提出一系列條件讓法庭考慮。裁判官聽罷控罷雙方陳詞後，最終批准被告以10萬港元保釋，其父親10萬人事擔保，期間不得離港，交出旅遊證件，每天到警署報到，不得干擾證人。

控方早前向裁判官申請，鑑於本案性質及事主的背景，為保障公眾及事主利益，避免損害或妨礙司法公正的實質風險，禁止任何人報道可辨認事主身份的事項。該些被禁止披露的事項包括事主的姓名、地址、案發地點及與被告的關係等。控方申請最終獲批。

案件編號：FLCC1491/2024