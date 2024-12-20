立法院審爭議案再爆衝突　鉸剪腳擒拿手樣樣齊

台灣立法院周五（20日）排審公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法及財政收支劃分法三大爭議修正草案，民進黨團為阻擋法案三讀，周四（19日）晚突襲佔領議場，甚至封鎖出入口，國民黨立委批評民進黨搞戒嚴，藍綠陣營周五一早爆發激烈肢體衝突，多名立委受傷，交鋒仍然持續中。

民進黨立委周四破壞議場窗戶後闖入，欲阻止議程，周五上午7時許議場大門開啟後，國民黨立委指控議場內的門鎖遭灌膠，還有電單車大鎖封住。國民黨經一波衝撞後成功進入議場，雙方上演搶佔主席台之戰，立法院長韓國瑜於上午11時41獲護送入內開會，但期間立委互打互壓，擒拿、熊抱等招數盡出，有男立委對女立委出「鉸剪腳」，也有男立委被反壓在桌上，連韓國瑜也遭綠委潑水。

公民團體同日在立法院外發起「冬季青鳥在台北」活動，要求退回法案，現場聚集近千人。至上午11時許，大批示威者推倒圍在出入口的圍欄，欲衝入立法院，與警方爆發推擠，期間不停大喊「停止開會」等口號。公民團體周四晚已發起大遊行活動，號召民眾繞行立法院一圈，並宣布有逾萬人參與。綠委批評攸關加嚴罷免聯署的選罷法修正草案、攸關大法官裁判門檻提高的憲法訴訟法修正草案，及攸關全台稅收分配的財劃法修正草案，均為令民主倒退的惡法。