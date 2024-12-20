屯赤路工程被揭延期使多10億元　當局力求總開支不超支

審計報告早前揭露，工程核准開支預算超過460億元的屯門至赤鱲角連接路，其中因個別工程進度不理想，延期完工約兩年，令工程費用多花逾10億港元。運輸及物流局長陳美寶今日(20日)於立法會公開聆訊表示，個別受填海工程延誤的工程可實現同步通車，有信心屯赤路工程總開支可維持在422億港元，佔核准工程預算總額的90%，整個工程項目不會超支。

陳美寶表示，屯赤路工程項目規模龐大及複雜，共有8份相互關連的工程合約，現時最後兩份合約的賬目已進入結算階段，有信心可把實際總開支維持約422億元，即佔工程計劃的核准工程預算總額467.08億港元約90%，整個工程項目不會超支。

工程進度方面，陳美寶指出，個別工程合約由於受大橋香港口岸人工島填海工程影響出現延誤，但最終達成南面連接路與大橋同步通車的目標。她又指，當局接納審計報告內的所有建議，並會聯同相關部門盡快作適時的跟進及改善。

審計報告提到，2013年至2022年有8份工程合約獲批，當中7份合約已完成，一份仍在進行；截至今年8月，工程計劃開支已達預算90%，但其中兩份合約包括屯赤路北面連接路海底隧道段，以及屯赤路南面連接路，受香港口岸填海工程進度未如理想，令後續工程無法按計劃進行，產生延期完工費用和工程受阻費用，總額達達10.064億港元，兩份合約亦要分別批出延長合約期779天和475天。