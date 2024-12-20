屯赤連接路填海範圍增至83萬立方米　帳委會促列明更改令細則

立法會政府帳目委員會就屯門至赤鱲角連接路的467億元工程進行公開聆訊，會上揭發駐地盤顧問工程師可以發出「口頭更改令」，工程事後才發出變更指令(VO)。會上議員亦關注工程原先預計填海44萬立方米，最終須填海83萬立方米，而且新購入的石料比原先價錢貴3倍。當時立法會撥款毋須參考回標價下調造價，當局指有在其他合約追回成本，稱有信心不會超出預算。

審計署署長林志遠表示，截至今年8月相關工程已經使用421.9億元，是當初立法會撥款的90%。運輸及物流局局長陳美寶指，相關項目最後2份合約正在結算，有信心以422億元完成並不會超支。但是路政署署長邱國鼎透露當時部分合約因所需人手下調，回標價下調超過10%。他表示當時有合約由182億元超支成214億元，上升17.7%。他們表示，當時正值追趕港珠澳大橋通車時間。

會計界議員黃俊碩關注「口頭更改令」是否恒常做法，邱國鼎則表示做法不應該亦不理想，當時是由駐地盤顧問工程師發出，表示政府知情。黃質疑是否給予駐地盤顧問工程師過大權力，直指：「我都可以主動咗好多嘢收返你錢㗎喎。」他又指出「不應該」不等於「禁止」。

邱表示「口頭更改令」最終令原定興建270米長、1米直徑的水管大幅加長至400米，稱是希望遠離快速通道才和原先圖則有別。黃則認為所有人同意(all parties agree)不代表相關工作可以「做咗無人知」，期望當局列明「口頭更改令」的細則，例如佔工程金額的百分比。

當時做法是先發「口頭更改令」，完成後再補回「變更指令」，當局稱是當時難定工程範圍。議員容海恩指出相關書面變更指令在工程完成後的1年4個月才補回，當中必定是有人遺漏。邱國鼎則指當時只是欠書面文件，造價沒增加。

地產及建造界議員龍漢標指出，工程原先預計填海44萬立方米，最終須填海83萬立方米。另一議員陸頌雄則關注，新購入的物料比原先貴3倍差價約為1.2億元。邱國鼎稱當局有做地質勘探，但後來出現海床橫移等問題，新購入的物料比原先貴3倍是因為承建商有「合作開」的公司，或需從外地運送物料。陸頌雄認為當局解釋不合理，批評：「3倍喎！唔係1.3倍喎！」。

會上不少議員亦有關注當局引入新設計的應急門會自動彈出，邱國鼎稱由於本港高速重型車多，會產生負氣壓，為安全起見已封閉。容海恩認為政府「一半被騙」，指通道「唔用得仲要醜樣咗」。陸頌雄質疑外國亦有重型車，類比為：「即係你屋企嗰個油壓床都唔會自動彈開架嘛！」