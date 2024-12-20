上月旅客量按年增8%　宣傳片明晚有得睇　大熊貓與張家朗「論劍」

大熊貓熱潮不斷，文化體育及旅遊局、旅遊發展局及海洋公園聯手將6隻香港大熊貓變身為「香港旅遊大使」，推出「召集世界好友暢遊香港」宣傳活動，而在明晚發布的宣傳片中，香港「劍神」張家朗會與國寶即場切磋劍藝。另外，旅發局公布，11月初步訪港旅客數字為357萬人次，按年上升8%，其中非內地旅客量佔超過100萬人次，創全面通關後單月新高，按年升幅近20%。

旅發局今日(20日)表示，累積計算，今年首11月共錄得約4,025萬訪港旅客人次，按年增加34%，當中約半數為過夜旅客。其中菲律賓市場保持強勁增長勢頭，首11個月的旅客量已超越疫前(2018年)的全年水平。局方預料，乘著12月舉行的「香港繽紛冬日巡禮」及「香港跨年倒數」，以及內地恢復及擴大深圳赴港旅遊「一簽多行」，相信能吸引更多旅客來港旅遊，親身感受香港濃厚的冬日佳節氣氛。

旅發局亦推出全城一系列的大熊貓宣傳推廣活動，其中製作全新大熊貓宣傳片，大熊貓家族以「香港旅遊大使」身份帶領觀眾體驗香港特色之旅，包括在茶餐廳品嚐絲襪奶茶和地道小食、於得獎餐廳體驗頂級美饌；大玩滑翔傘體驗世界級大自然景致；到訪世界級文化博物館、美術館，欣賞國寶藝術品。最後一站大熊貓抵達啟德體育園，與兩屆奧運金牌得主「世一劍神」張家朗切磋劍藝。

旅發局續指，大熊貓會飛天亦會遁地，港鐵金鐘站、香港站、海洋公園站、南港島綫、高鐵及機場快綫列車車廂亦陸續換上大熊貓裝飾及特設主題裝置。金鐘站將首次設立體動畫，而香港站則變身為熊貓直播間，每日設3個時段直播半小時大熊貓生活，其餘時間亦播放旅發局製作的大熊貓宣傳片、熊貓日常珍貴點滴及城中盛事節目精華。

「熊貓香港親友會」亦將穿梭全港熱點，由中環碼頭、半山扶手電梯，到鬧市戶外

廣告，都見到其蹤影。尖沙咀、銅鑼灣等熱門旅遊區更由下月開始，設置戶外大型立體廣告。