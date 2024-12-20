81%受訪者對保健品有效　醫生指魚油對提升心臟機能作用有限

心臟疾病為香港致命疾病三甲，近9成受訪者健康現警號。有受訪者認為，服用魚油能有助心臟和心血管健康。惟醫生指，魚油雖能改善血管健康但對提升心臟機能作用有限。

一項訪問了339名30至59歲受訪者的「港人心臟健康調查」顯示，有91%受訪者忽略心臟泵血功能，認為清血管較重要。89%受訪者表示他們不時出現健康問題，包括易疲勞、手腳冰冷、易頭暈、易氣促及氣喘等徵狀。還有81%受訪者也認為服用保健品有效，當中魚油最為受訪者認識，認為可提升心臟泵血功能及清血管。

家庭醫學專科醫生龔敬樂表示，人體須要保持心臟及血管都同樣健康，由於血管垃圾會停留在身體不同地方，有機會導致其他身體問題，例如影響肝、腎等器官的健康，增加患上慢性病風險，導致有持續用藥的需要。所以除了清血管之外，必須保持心臟有力，提升心臟泵血功能，以維持心臟系統整體健康。龔敬樂還指出，魚油主要功效為改善血管健康，未能提升心臟機能。

調查最後亦提醒，提高對心臟健康的關注及意識尤其重要，而透過調整飲食及生活方式，以及適當地補充保健品亦可起預防及改善三高的作用，預防足以致命的慢性疾病。