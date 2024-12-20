聖誕出遊大軍料近60萬人次　除夕跨年夜口岸或延清關時間

聖誕節及元旦假期將至，入境事務處今日(20日)預計，明日(21日)起至明年1月1日期間，約有1,307萬人次經各海、陸、空管制站進出香港，經入境處與深圳出入境邊防檢查總站等內地部門協商後，預計約有1,106萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。其中，陸路出境高峰期預計為下周三(25日)聖誕節正日，出境人次約59.5萬，而入境高峰期則為本月29日，入境人次約62.6萬。

另外，因應除夕跨年倒數煙花匯演，兩地政府已商討延長跨年夜的關口服務時間，包括建議深圳灣口岸的旅客清關服務改為通宵服務；及羅湖口岸的旅客清關服務延長至翌日凌晨2時，正待國家口岸部門審批。而港珠澳大橋口岸以及落馬洲/皇崗口岸在除夕夜會如常24小時通關。

在明日至明年1月1日假期期間，入境處估計羅湖管制站、落馬洲支線管制站及深圳灣管制站將會非常繁忙，預計每日平均分別約有23.5萬、20.3萬及13.1萬人次出入境。為疏導假期期間的旅客流量，入境處已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流。同時，處方亦會增派保安人員協助維持旅客過關秩序。

入境處亦會連同執法部門、香港海關和港鐵在羅湖管制站成立聯合指揮中心，以作出相應的部署及採取適當措施，並與深圳邊檢總站等內地部門緊密聯繫，密切留意人流情況及在有需要時採取適當分流疏導措施，確保過關人流暢順。為避免旅客在口岸過關的輪候時間過長，入境處呼籲所有經陸路往返內地的旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時間過關，並留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播。