元朗掃黃打擊劏房賣淫及無牌按摩院等　4周共拘176人

執法部門於11月20日至12月19日進行代號「銳箭」行動，從不同層面打擊元朗區內的非法賣淫活動。為期4星期的行動期間，警員一共拘捕164女12男(16至70歲)，包括9男5女本地人、1男108女內地人，以及2男51女外籍人士。被捕人士當中，有155名性工作者、4名賣淫集團成員或色情場所管理人員、8名色情場所業主及租客及9名無牌按摩院從業員。

調查人員交代行動細節，指在行動首階段，該部門聯同入境處，突擊搜查元朗區內多個賣淫活動黑點，包括位於壽富街、同樂街、安寧路、炮仗坊、水車館里等地方的懷疑賣淫場所，經深入調查和情報分析，再鎖定區內4幢大廈，相信內有大量被用作賣淫用途的劏房單位。執法部門搜查上述大廈過百個「一樓一」單位，一共拘捕144名性工作者(19至56歲)，當中有92名內地女子，50名外籍女子及2名作女性打扮的外籍男子，涉嫌「違反逗留條件」和「逾期居留」。

行動中，警員亦以涉嫌「管理賣淫場所」拘捕2名內地女子及1名外籍女子(27至34歲)，並檢獲大量與賣淫活動有關的證物。

執法部門亦留意到，犯罪集團在天水圍區內租用酒店房間，並利用社交媒體開設賣淫平台，以宣傳非法賣淫活動，同時亦會上載性工作者的內地雙程證資料及相片，以她們的年齡為噱頭吸引嫖客。有見及此，警員展開「放蛇」行動，針對區內酒店進行搜查，以涉嫌「違反逗留條件」拘捕11名內地女子(16至41歲)，另以涉嫌「依靠他人賣淫收入為生」拘捕一名32歲內地男子，該名男子已被暫控上述罪名，現正接受扣查。

同時，執法部門針對元朗區的無牌按摩院「放蛇」，先後搗破2個無牌按摩場所，拘捕9名按摩院從業員(33至55歲)，包括5名本地女子、1名本地男子及3名內地女子，分別涉嫌「管理無牌按摩院」、「協助管理無牌按摩院」、「違反逗留條件」及「協助及教唆他人違反逗留條件」。

調查人員又指，該部門察覺有犯罪集團租用元朗市中心的舊唐樓單位進行賣淫，區內舊唐樓眾多、租金較低，大多屬於「三無」大廈，有業主將單位放租予賣淫集團，利用它們作為賣淫場所，以收取較高租金。為了從源頭打擊賣淫活動，減少被用於賣淫的單位數目，該部門分析情報，鎖定多個長期被租用作賣淫場所的單位，並向業主發出警告信，要求他們停止容許名下的單位繼續用作賣淫用途，否則會承受法律責任。

行動中，警員以涉嫌「出租或者容許處所用作賣淫用途」、「准許處所經營作賣淫場所」和「協助及教唆他人違反逗留條件」拘捕8名本地男子(32至70歲)，當中包括未有理會警告的業主，以及利用單位賣淫的租客。

根據《刑事罪行條例》，若單位被發現用作色情場所，而涉案人士被裁定與經營該色情場所有關的罪名成立，如果執法人員在法例規定時間內，於同一地點再次發現類似罪行，法庭可以發出封閉令。過去半年，執法部門曾聯同執達吏採取行動，向元朗區內2間上述單位執行封閉令，而同樣的封閉令申請亦會在今次行動後繼續，進一步打擊用作賣淫用途的樓宇單位。