華新式隱形護衞艦海試　裝雷達反射器防偵測

內媒周三（18日）報道，解放軍海軍一艘備用關注的新式輕型護衞艦早前開始海試，從艦艏和艦艉安裝了防艦體雷達特徵被偵測的角反射器（雷達反射器）可見，正在測試隱形性能。由於其裝備有標準化的垂直發射系統，可發射導彈，顯然同具防禦和進攻功能，其作戰能力設定將類似美國的瀕海戰艦。

據報道，該神秘試驗艦外型酷似瑞典海軍維斯堡（Visby）隱形護衞艦，已被證實是一個綜合試驗平台專案。據報道，試驗艦有造型特別的隱形炮塔，可能是新開發的，極像維斯堡級護衞艦的57毫米隱形艦炮，但不同的是試驗艦的武備直接拉滿，主炮後方預計有至少16個標準化垂直發射單元，可容納多型導彈，包括中遠端防空導彈、對陸攻擊導彈等，機庫上方還有一座紅旗10近程防空導彈發射裝置。

今年中該試驗艦初次海試時引起不少議論，但外界看法大有分歧，部分人認為它可能是早期056型輕護艦的替代者，專門用於近海岸防禦。這種約1,500噸至2,000噸的隱形艦身設計適合近海作戰，而且不可能裝太多武器和燃料，只適合短途航行。其雷達隱形設計有利在近海隱蔽，功能上應與056型近似，包括反艦、防空、反潛、反水雷等。