恐龍會客室今起開放　家長學生捧場賞「龍」

香港早前首次出土的一批恐龍化石，今日(20日)起在尖沙咀九龍公園文物探知館庭院設立的「恐龍會客室」免費向公眾展出，吸引不少市民及學生特地到場參觀。有家長帶同女兒到場觀賞化石，表示看到本土恐龍化石非常新奇，建議可為展館加入遊戲元素，增加觀眾互動感。有市民就希望港府向內地當局借來更多恐龍化石，擴大展覽內容。

「恐龍會客室」分為「展示區」及「清修區」。前者除展出早前於香港赤洲出土的恐龍化石外，亦會展出本地其他動植物化石樣本，包括侏羅紀「菊石化石」、泥盆紀「介形蟲化石」等。而「清修區」則會有專家及工作人員為恐龍化石進行清修工作，參觀者可透過玻璃近距離觀賞清修過程。

發展局昨日(19日)表示，「恐龍會客室」會長期開放，持續展示從赤洲出土的恐龍化石，並隨着化石清修及科研工作進展，適時更新展示內容。而「會客室」的開放時間則與文物探知館相同，除了逢周四、農曆年初一及二休館外，平日開朝10晚6；周六、日及公眾假期則開朝10晚7；聖誕前夕及農曆新年除夕則會提早1小時收館，開朝10晚5。