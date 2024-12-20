11月消費物價指數按年增1.4%　煙酒飆21.2%最多　水電燃升近雙位數

政府統計處今日(20日)公布最新消費物價指數，根據綜合消費物價指數，今年11月整體消費物價與一年前同月比較，上升1.4%，與今年10月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在今年11月的按年升幅，即基本通脹率為1.2%，亦與今年10月的相應升幅相同。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年11月錄得按年升幅的類別，包括煙酒上升21.2%、電力、燃氣及水上升9.8%、雜項服務上升2%、外出用膳及外賣上升1.7%、交通上升1.3%、住屋上升0.9%，以及雜項物品上升0.8%。

另一方面，綜合消費物價指數在今年11月錄得按年跌幅的類別，分別為衣履下跌2.4%、耐用物品下跌0.3%，以及基本食品下跌0.3%。

政府表示，11月基本消費物價通脹維持在輕微水平。食品價格整體上進一步輕微按年上升。與此同時，隨着高比較基數減退，能源相關項目價格的跌幅繼續收窄。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，整體而言通脹在短期內應會維持輕微。隨着香港經濟繼續增長，本地成本或會有一些輕微上升壓力。外圍價格壓力應會大致緩和，儘管來自外圍環境的不確定性有所增加。