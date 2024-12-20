余華英不服判決　擬死刑覆核階段申請法援

內地婦人余華英拐賣17名兒童案周四（19日）在貴州省高級人民法院重審二審宣判，駁回上訴並維持死刑判決，由於是終審裁定，她不能再次上訴。惟內媒報道，余華英表示不服判決結果，將在死刑覆核階段申請法律援助。受害人楊妞花周五（20日）回到家鄉畢節市織金縣拜祭父母並痛哭，其堂妹稱聽到庭審結果時忍不住流淚，但還是有很多遺憾。

楊妞花的代理律師王文廣表示，當庭宣判超乎他意料之外，判決愈早送最高人民法院核准的時間就愈早。他指出，按照刑事訴訟程序，該案將報請最高人民法院進行死刑覆核，核准時間一般在一年左右，快的也有3至5個月。他提到，余華英對案件事實仍不認可，她認為自己在案中作用很小，不是拐童提議者，也不掌握錢。她又否認對楊妞花用滾水燙頭，反問：「我用開水澆你的頭，你還會有頭髮嗎？」

王文廣認為，沒有最終執行死刑的那一天，案件等於都沒有真正地塵埃落定。他又指，此案核准後可能會立即結束，但是打拐不會結束，希望有更多像楊妞花一樣的人站出來，才能有更多家庭團圓，才能有更多像余華英一樣的人販子受到嚴懲。