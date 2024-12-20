洪水橋綠色運輸目標後年招標　港府擬准車廠用地發展物業

《施政報告》提出在洪水橋/厦村及元朗南新發展區，建造智慧綠色集體運輸系統。運輸及物流局與運輸署今日(20日)公布，邀請供應商及營運商提交意向書，以收集市場意見，目標在2026年招標及2027年批出項目合約，合約期約為20至30年。提交意向書的截止時間為明年2月28日中午12時。

洪水橋/厦村及元朗南新發展區智慧綠色集體運輸系統全長約16公里，大部分為專用道路，與其他路面交通分隔。系統會採用環保路面模式，毋須實體軌道，貫通洪水橋/厦村和元朗南新發展區，服務區內約30萬居住人口及約16萬就業人口，亦將接駁屯馬線洪水橋站和天水圍站、輕鐵頌富站和泥圍站，以及現有和將會在洪水橋/厦村及元朗南新發展區興建的公共交通交匯處。

運流局表示，土木工程拓展署於今年5月已展開項目第一階段道路工程的勘查研究和設計工作，期望透過是次邀請提交意向書，進一步掌握市場對提供及營運這個智慧綠色集體運輸系統的意向及能力。局方又指，會探討不同的採購模式，並考慮從意向書中，檢視縮短項目整體推展時間表的可行性。

政府會負責項目的道路基建設施工程，餘下工作則由同一個機構負責，包括在約20至30年的合約期內，設計及建造營運系統所須的車廠及控制中心，並在合約期結束時，按需要將良好運行的系統移交政府。將來的營運商須以商業模式營運系統，並提供公眾可接受的票價。如有需要，政府會探討項目的資助方案，包括批出在擬建車廠用地的物業發展權。

局方又說，會從意見書了解系統特性、營運能力、維修保養要求等技術範疇，並探討既合乎公眾利益及財務可行的模式。