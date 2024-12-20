質疑傳奇賽簽名會貨不對辦　皇馬球迷未能親睹球星攞簽名備案求助

繼今年年初國際邁亞密訪港期間，因球王美斯缺陣引起一連串風波後，今日(20日)晚上原定在香港大球場舉辦的「Legend Assemble 傳奇球星表演賽系列—皇馬球星對巴塞傳奇」，皇馬名宿費高(Luis Figo)等一眾球星今早出席球星簽名會時，懷疑不滿大會安排而提早離場，導致不少支付6,800港元的球迷未能取得簽名合照。皇家馬德里香港官方球迷會其後在社交平台發貼，聲稱已向執法部門備案，並要求大會作進一步補償安排。

有消息指，部分已購買6,800港元門票的球迷輪候進入場時，發現場內已有逾百人，據悉大會原定安排兩名球星同坐，為球迷取簽名合照，期間懷疑有球星不滿相關安排混亂而離場，導致正在排隊的球迷失去索取簽名及合照的機會。

皇家馬德里香港官方球迷會在貼文中表示，在場的大會負責人事發時向球迷會會員承諾，會再安排與球員大合照，目前已為球迷將總計45件波衫或簽名品，交予球員簽名後歸還。該球迷會希望主辦方盡快作進一步安排及補償球迷，並聲稱已向執法部門備案。