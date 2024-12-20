涉向顧客提供侵權卡拉ok及遊戲　3派對房間負責人墮法網

臨近聖誕節假期，海關發現有派對房間於業務過程中提供侵權卡拉ok歌曲予顧客使用，經情報分析和深入調查，以及在版權持有人的協助下，於本月9日至20日展開代號「喜鵲」的行動，分別在屯門、葵涌、觀塘及九龍灣突擊搜查15間派對房間，相信其經營者管有及向顧客提供侵權卡拉ok歌曲。

行動中，海關一共拘捕3名本地男子(31至40歲)，他們全部是派對房間的負責人，涉嫌違反《版權條例》，同時檢獲16套懷疑用作播放侵權歌曲的卡拉ok機，1部載有懷疑盜版電子遊戲的遊戲機，以及一批影音器材，估計市值約40萬港元。經初步點算，今次檢獲的卡拉ok機，一共載有超過30萬首懷疑侵權歌曲。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

調查人員指出，涉案派對房間都是利用社交平台宣傳推廣它們的業務，為顧客提供消遣場地，而他們收取的費用是包括使用場內的卡拉ok機及遊戲機。

另外，涉案派對房間有兩大犯案手法。第一，其負責人非常警覺，他們在顧客查詢時，只會提供派對房間所屬區域，直至顧客全數繳費及在使用場地當日，才會告知詳細地址；第二，派對房間全部以自助形式營運，負責人會將派對房間的大門密碼告訴顧客，讓他們自行進出，而房間內亦無職員或負責人駐守。海關相信，涉案派對房間是企圖利用以上手法，逃避海關人員的偵查。

根據《版權條例》，任何人在未得到版權持有人的特許，而為任何貿易或業務的目的或在任何貿易或業務的過程中，管有該作品的侵犯版權複製品，以期令某人可以使用該複製品，即屬違法，一經定罪，最高可被判每件侵權物品罰款5萬港元，以及監禁4年。