冬至市區一早料得13°C　新界普遍寒冷　一區低見7°C

受東北季候風影響，廣東地區晴朗及乾燥。天文台今日(20日)透過特別天氣提示表示，由於天朗氣清及風勢微弱，輻射冷卻於晚間會較為明顯，預測明日(21日)「冬至」早上市區最低氣溫約攝氏13度，新界氣溫顯著較低及普遍寒冷，日夜溫差頗大。市民未來一兩天早晚外出需注意保暖。

分區天氣預測顯示，明日香港大部分地區最低溫為攝氏12度或以下，新界氣溫更低，其中打鼓嶺低見攝氏7度，全港最凍；其次是大埔，最低只有攝氏8度；而上水及石崗亦低至攝氏9度。天文台有機會再度發出寒冷天氣警告。

天文台在天氣隨筆以聖誕新年假期「Ho! Ho! 好!」天氣？為題，指雖然季候風預料會在下周初至中期持續影響廣東，但天文台預料與南海南部低壓區相關的雲帶會移近南海北部及廣東沿岸，屆時廣東沿岸雲量會增多，香港在平安夜(24日)當日預料早晚仍然清涼，但聖誕假期雲量較多，日間和暖。

至於下周六(28日)及除夕(31日)前後的天氣，現時各電腦模式之間仍然存在分歧。但大致上下周六前後會受季候風補充影響，屆時雲量較多，氣溫會有所下降，下降幅度則視乎季候風補充的強度。除夕前後氣溫大致在清涼至和暖之間，早晚多雲，日間部分時間有陽光。然而，個別電腦模式顯示除夕當日，香港附近或會有輕微降雨。