九巴聖誕除夕過百路線加強服務　邊境路線將按客量加班

聖誕節及除夕夜，不少港人及旅客會出外欣賞燈飾歡度節日。九巴今日(20日)表示，將於平安夜(24日)、聖誕節(25日)及除夕(31日)，加強逾100條巴士路線服務，包括調整服務時間及加密班次，個別通宵路線亦會加班次。龍運多條路線近日亦已加強班次服務來往機場及港珠澳大橋香港口岸。

其中，多條巴士路線提早服務，例如觀塘碼頭前往元朗區的69C會在下午3時至傍晚6時多開出7班車；由鰂魚涌(英皇道)前往屯門的960X亦會當日在下午3時半至晚上7時開出10班車。另有多條路線會延長服務時間，例如由佐敦(西九龍站)前往至屯門的60X、由九龍站前往將軍澳的296D在指定日子會延至翌日凌晨1時收車。

因預計會有較多市民和旅客於節日期間從各陸路口岸到港或離港，九巴將按客量情況，適時加強數條邊境口岸及相關接駁路線，包括往返落馬洲站(福田)至天慈的B1、往返屯門站至香園圍口岸(蓮塘)、往返藍田站至上水天平的277E等。九巴提到，乘客在深宵或通宵當其他陸路口岸關閉時，可選乘落馬洲至皇崗穿梭巴士(皇巴士)往返港深兩地，以八達通卡乘搭指定5條九巴路線轉乘可享車資折扣。