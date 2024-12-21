分享備孕生子惹網暴　腦癱婦崩潰哭訴

安徽省一名女子因出生時缺氧導致腦癱，與同是腦癱患者的丈夫結婚後備孕，期望明年誕下新生命。女事主李曼將備孕的幸福心情分享到社交平台，詎料引來網暴。大批網民質疑夫妻兩人都需要他人照顧，如何負擔為人父母的責任；也有網民質疑因基因遺傳，可能誕下不健康的寶寶。面對網民「潑冷水」的行為，李曼哭訴：「自己到底做錯了甚麼？」

內媒周四（19日）報道稱，李曼近期在網上發文，分享自己早晚服用葉酸，期待明年生寶寶。她在發文前已進行一番心理疏導，強調不管世俗的眼光如何，做好自己就可以。惟她看到反對和指摘的留言後情緒失控，強調自己已非常努力面對生活，反問為何大家都不放過自己。李曼周三（18日）又解釋，丈夫沒有唐氏綜合症，也沒有不良嗜好，兩人經醫生檢查發現基因沒有問題，可以生出健康的寶寶。

李曼2000年出生時缺氧導致先天性重度腦性麻痹，她的生活和學習因此遇上困難，但在16歲時進入安徽省特殊教育中專學校讀書。李曼也未被疾病打倒，反而展現運動上的天賦，曾多次在全國殘障運動會的鉛球項目上獲獎牌。而李曼和丈夫都特殊人群，兩人從見面到結婚僅見面3次，於2023年9月結婚。