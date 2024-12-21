當局擬修例加強處理僭建物 　冷氣機支架及晾衫架經檢核可保留

發展局計劃修訂《建築物條例》，提高包括不遵辦驗樓驗窗令等涉及樓宇安全多項罰則，引入定額罰款以及新罪行，加強處理僭建物。發展局局長甯漢豪今日(21日)在電台節目表示，修例目的是鼓勵守法，處理僭建及樓宇老化等問題，而非懲罰業主和市民，將舉行公眾諮詢，與地區組織和專業團體溝通。

甯續稱，修例建議針對小型僭建物，在3年寬限期內經檢核可保留，覆檢只適用於小型僭建物，包括冷氣機支架及晾衫架等，要經專業人士檢查，並保留紀錄，認為憑肉眼檢查可看出是否大致安全，但如日後被發現日舊失修，當局仍可能要求處理，但不會針對僭建執法。

市民如果日後在限期內不處理和登記，當政府恢復執法就會發出清拆令，如不遵辦，面對的懲罰會加重。至於地庫或後巷僭建物就不屬該範圍內，因為沒有施工紀錄，亦涉及地台及接駁等問題，不會在檢查後變成可「享用」僭建物。

至於政府提出重啟新界村屋僭建物的一次性申報計劃，甯稱，全港有9萬多間村屋，屋宇署已完成巡查6萬間，發現有一半有僭建物，最嚴重的是僭建多幾層樓，當局未必有能力即時處理。目前約有四分一的合資格村屋未進行申報，有關計劃並非特赦有僭建的村屋，申報後仍需每5年進行檢查，並提交紀錄。