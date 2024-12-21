日本元旦將推預先清關新制　台灣旅客可率先試用

旅客可在台灣的機場處理部分入境日本的手續。（中時電子報圖片）

日本政府為縮短外國旅客入境的時間，將於明年1月1明開始實施「預先清關」（Preclearance）政策，優先適用於台灣旅客，屆時旅客可在台灣的機場辦理入境審查，抵達日本只需要簡易的確認手續就能入境。

日本政府今年7月已預告明年1月起推出「預先清關」新制度，縮短外國遊客入境手續時間，外國遊客可在乘飛機前事先申辦部分入境審查，抵達日本後只需要經過簡易的確認手續就能入境。

台灣旅客可率先採用這項新措施，日方將視情況在其他國家或地區擴大實施。目前台灣旅客前往日本，所有入境審查都是在抵達日本海關後進行，包含核對身份、確認入境目的及停留時間、採集並比對指紋、拍攝臉部照片等，最後在護照上蓋入境許可章。預先清關新制下，上述手續都可以在台灣的機場預先完成，抵達日本只需要再次確認身份就能直接蓋上入境許可章，減少入境手續時間。

此外，日本羽田、成田和關西機場將全面使用「共同自助服務機」，羽田機場今年1月已開始試行，方便旅客提供護照、臉部照片、申報資訊等入境審查所需資料，可有效縮短辦理入境手續的時間。