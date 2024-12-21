打擊假冒客服電騙案　拘捕154人涉款逾2.8億元

東九龍區警員留意到由今年5月起，「假冒客戶服務」電話騙案有大幅上升趨勢，其他類型的網上騙案包括投資騙案、求職騙案等亦持續發生，而且涉款非常龐大，因此執法部門動員518名人員，於12月2日至12月20日一連三星期，展開代號「劍陣」行動，重點打擊「假冒客戶服務」電話騙案及其他網上騙案。

「假冒客服」的騙徒冒充知名網購的平台、支付平台、以及電訊公司的客戶服務職員，至電受害人訛稱因購買收費服務，要求以自動轉帳的形式由銀行戶口扣數。另外騙徒亦會訛稱，有關服務即將到期，要求受害人繳費續保，否則會影響信用評級。騙徒亦會將電話轉駁至假冒的銀行職員，假裝協助受害人取消相關服務，從而誘使受害人轉帳金錢或交出網上理財密碼，以盜取帳戶的存款。不少市民被騙徒營造的緊張氣氛蒙蔽，匆忙過數處理問題，便墮入騙徒的騙局。

由今年1月至10月期間，東九龍區共記錄得1071宗「假冒客服」電話騙案，涉款逾1.93億港元，當中由第一季50宗，急速上升至第三季586宗。行動中，警員拘捕154人，包括119男35女(15至72歲)，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪被捕，牽涉244宗騙案，共有214名受害人(17至78歲)，損失金額合共超過2.8億港元，最大案件損失金額逾518萬港元。被捕人中，146人為傀儡銀行戶口持有人、8名電話儲值卡的登記人。

其中一宗的「假冒客服」騙案中，受害人為一名61歲女文員。她於今年8月接獲陌生人來電，對方以廣東話自稱「微信客服」的職員，訛稱受害人在平台開通百萬保障服務，每月會在銀行戶口自動扣帳服務費用。當受害人表示自己沒有購買相關服務，騙徒便威嚇受害人要盡快取消相關服務，否則會承擔所有服務費用，當受害人感到不知所惜時，騙徒便將電話轉駁至假冒的銀行職員的騙徒。第二名騙徒聲稱協助受害人取消自動扣帳服務，並以身份驗證為藉口，要求受害人的銀行戶口內的95港萬元轉帳至數個指定銀行戶口，並承諾完成有關手續後，會歸還全數款項。受害人不虞有乍，將銀行戶口金錢轉帳後，騙徒繼續要求受害人其下其他銀行的金錢。受害人懷疑受騙，報案求助。警員在案中拘捕一名傀儡銀行戶口持有人，在其兩個銀行戶口共收取受害人15萬元，該名被捕人承認以2000港元報酬出售兩個銀行戶口收取犯罪得益。