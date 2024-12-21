立院通過3法案　綠營斥藍白毀憲亂政

在國民黨及民眾黨立委人數較多優勢下，台灣立法院周五（20日）強行通過《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》及《財劃法》等議案。賴清德周六（21日）批評3項獲通過法案未經充分討論，侵害司法獨立，沒收民主地區權力分立原則，悖離民主地區人民作主真諦。民進黨同日表示，將採取一切可能救濟手段，不讓藍白「毀憲亂政3法」造成當地民主無可挽回傷害。

賴清德表示，《選罷法》剝奪人民監督立院權利，《憲訴法》則以立法凌駕司法，用不合理門檻，實質架空憲法法庭運作，侵害司法獨立，更封殺人民最後保障及救濟一絲生機，最後《財劃法》會令中央政府減少數千億新台幣收入，必然嚴重排擠防衞預算。

隸屬民進黨、台行政院長卓榮泰同日批評，上述法案窒礙難行，且甚至沒有經過民主審議程序充分討論，將依照憲法所賦予救濟權力，捍衞憲政秩序。同日較早時間，民進黨指摘藍白兩黨一意孤行，完全不顧社會民意沸騰，聯手違反民主程序、踐踏立法精神，強行通過3項極具爭議性法案，讓台灣民主蒙上陰影。該黨同時譴責藍白兩黨立委在議事攻防中使用暴力行為，並呼籲民眾站出來共同譴責藍白兩黨，拒絕藍白聯手毀憲亂政行徑。

另外，台灣公民陣線等公民團體周五號召群眾聚集在立院外抗議，約兩萬多人到場。當法案通過後，台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強稱，後續將究責做出惡行惡狀立委，讓他們落選。