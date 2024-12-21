拜登批准逾5.7億美元對台軍援　迄今最多

美國國防部周五（20日）宣布，國務院批准兩項對台灣軍售案，涉及「Link-16終端機升級」與「76快炮座零附件」，總值2.95億美元（約23.01億港元）。同日，白宮指總統拜登批准向台灣提供新一筆軍事援助，總值5.713億美元（約44.56億港元），規模是迄今最大，也是美國在不足3個月內再向台灣提供軍援。

美國今年9月30日宣布向台灣提供約5.67億美元（約44.22億港元）軍事援助，創下當時美國對台軍援的最高紀錄。拜登周五授權國務卿指示從五角大樓提供的國防物資和服務，以及軍事教育和培訓中，調撥破紀錄的5.713億美元用於向台灣提供援助。白宮沒有交代這筆軍援計劃的詳情。

至於兩筆軍售案，「Link-16終端機升級」軍售案約值2.65億美元（約20.67億港元），美方將向台灣提供戰術數據鏈路系統（Link-16）升級所需終端機及系統整合所需技術服務，滿足台軍聯戰指管系統升級需求。「76快炮座零附件」軍售案涉額3,000萬美元（約2.34億港元），包括76快炮座、運輸外箱、維修後勤支援等項目，有助台灣應對解放軍軍事威脅

台灣防務部門周六（21日）誠摯感謝美國，美方基於《台灣關係法》與對台六項保證，持續協助台灣維持足夠的自我防衞能力，提供防衞武器裝備，是維持區域穩定的基礎。