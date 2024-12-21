受北上做冬影響　街市商販稱銷情較去年差嘆「好靜」

俗語有云「冬大過年」，傳統上一家人會齊齊整整食餐飯。是日冬至(21日)，不少市民一早出門買餸為晚餐做準備，街市商戶亦備足貨品等市民選購。東網記者今早約9時到九龍城街市觀察，大部分攤檔有3至5個客人正在選購，但人流未達絡繹不絕的程度。有商戶向記者表示，近年市道不佳，但適逢冬至市民大多不在意商品價格，同時市民北上消費對生意造成了一定影響。市民指，冬至最重要是家人團聚，因此不會特意縮減開支。

街市售賣活雞的商戶大妹姐表示，適逢節假日入貨價格相應上升，今年亦如此，入貨價格上升逾10%。大妹姐嘆息指，今年的銷售情況不比往年，形容是「很靜」，這種情況也在預料之中，相應地減少了進貨量。另一商戶玲姐則表示，今日銷情比平時略好，但整體情況不比疫情前。玲姐指，疫情前商戶門前會大排長龍，現時無論是人流還是客人都不比之前，以前不僅入貨量比現在多，下午4時左右也會賣完，今日就目前情況(約早上11時)來看，可能要到傍晚6時才能清場。對於現時市道，玲姐坦言，即便經濟情況不好，但街坊在冬至時也不會刻意減少購買菜肉。玲姐還指，有熟客這幾日都選擇北上做冬，他們說在深圳做冬團聚之餘順道在當地玩樂。

市民梁先生表示，平時是太太負責買菜，對於價格自己不太清楚，認為節日時價錢上漲較為合理。另一市民謝太認為，冬至節應該一家人在家吃飯，不太願意外出做冬。對於商品價格，謝太認為也認為貴些也是正常。街坊鄭婆婆表示，今日冬至一家5口都會回來吃飯，都會起碼煮四道菜，整體花費差不多1,000港元。鄭婆婆還表示，自己對北上消費不太感興趣，過節則更加不會去。另一家人，李先生一家今日則決定在餐廳團聚做冬。李太太稱，今日只是來街市只是買些許東西，不過都有感覺到物價有所上升，認為是通脹導致物價上升。