政府擬合併港島東西醫院聯網　北都視乎人口或增設聯網

醫管局正就公立醫院發展進行檢討，當局透露有意將港島東、西醫院聯網合併，其中東區醫院日後情況備受關注。醫管局行政總裁高拔陞今日（21日）於電視節目表示，政府預計港島區人口未來會輕微下降，而合併港島東、西聯網，是為了其配合人口變化與需求，透過整合聯網，可將人手、資源更有效分配，又強調聯網合併不會導致職位被刪減。另外，隨着北部都會區的發展，當局會視乎區內人口情況，或會考慮增設聯網。

政府原定為東區醫院進行擴建計劃，日後聯網合併，計劃去向受各界關注。衞生官員今日(21日)出席另一電視節目時就表示，未來港島東人口預料會跌至60萬，而新界東、西的人口則會各增至200萬。東院擴建計劃要增設的500張病床，將視乎未來情況進行估算，就算沒有縮減，亦要考慮如何善用資源作出調配。

官員續指，社會關注各聯網人口與病床比例，但探討醫院發展時要全面考慮，也應顧及病床的種類不同，例如每區、每聯網亦需要急症病床，同時要有康復或特別服務的病床。另外，他又提到，現時港島分為東、西聯網，但病人亦有選擇權，現時亦有不少病人跨區、跨聯網求診，其中瑪麗醫院就有超過四成病人來自其他聯網。

另外，對於公立醫院檢討委員會早前多項改革建議，將由管治及架構改革委員會監督建議落實情況。作為委員會成員，高拔陞就指，希望半年內陸續啟動相關改革工作，亦可能精簡部分調查程序，例如某種藥物引起事故，則可透過專家團隊研究如何提高藥物安全性，減省根源調查工作量。而局方未來亦會繼續利用科技，加強醫療安全性及改善服務質素。