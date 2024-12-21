蒙冤入獄21年改判無罪　男子獲賠580萬人民幣破紀錄

內蒙古自治區男子周永剛36年前因涉姦殺案被判死緩，實際服刑21年4個月4天。去年底，案件再審，最終判其無罪。周永剛的辯護律師周五（19日）表示，周永剛已拿到總額580萬元（人民幣，下同，約625萬港元）的國家賠償，創內地冤錯案件最高的賠償紀錄。

1970年出生的周永剛是內蒙古赤峰村民。1988年7月1日，當地2名女子遭姦殺，周永剛是最先發現屍體，被列為嫌疑人。同年8月，他被公安機關收押及逮捕，之後被判死緩。周永剛稱，辦案機關遺失關鍵證據，且未進行DNA鑑定，案件偵查階段有罪供述是屈打成招，他曾寫血書託獄友帶出去交給檢察院。2009年12月5月他離開監獄，2018年委託律師孫闊向內蒙古高院申訴，法院2014年決定再審此案，去年12月認定案件證據不足，改判周永剛無罪。

今年5月，周永剛向內蒙古高院遞交《國家刑事賠償申請書》。經過調解，雙方達成協議。孫闊解釋，周永剛的賠償金額較高，一方面因為他在監獄失去人身自由的時間長，按每日賠償金的標準計算，單這一項就達360多萬元（約388萬港元），另一方面也有適當照顧的因素存在。此外，周永剛表示下一步將申請啟動對國家有關機關人員的追責程序。