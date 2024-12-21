十四屆全國人大二次會議建議事項　全部辦理完畢

十四屆全國人大常委會第十三次會議周六（21日）起一連5天在北京舉行，審議多項法律草案，包括反不正當競爭法修訂草案及法治宣傳教育法草案等。會議同時聽取關於十四屆全國人大二次會議代表建議、批評和意見辦理情況報告，代表本年3月共提出9,235項建議，已全部辦理完畢並答覆代表。

反不正當競爭法修訂草案合理明確經營者義務，為各類經營者公平參與市場競爭創造良好制度環境。在完善不正當競爭行為相關規定方面，修訂草案堅持「行賄受賄一起查」，在現行禁止實施賄賂規定的基礎上，增加單位和個人不得在交易活動中收受賄賂規定。而在完善反不正當競爭監管和處罰規定方面，對涉嫌違反規定經營者，監督檢查部門可對其法定代表人或負責人進行約談，要求整改。同時，增加對實施商業賄賂的經營者的法定代表人、主要負責人和直接責任人員等「處罰到人」規定，補充對在交易活動中收受賄賂的單位和個人有關罰則。

至於法治宣傳教育法草案共7章62條，包括社會法治宣傳教育、國家工作人員法治宣傳教育、青少年法治宣傳教育等。草案規定，網絡服務提供者應當加強對從業人員和網絡用戶的法治宣傳教育；公共場所的經營者、管理者應當在其經營管理的場所內開展法治宣傳教育。針對青少年法治宣傳教育，草案明確規定明確各級各類學校將法治素養納入中小學生綜合素質評價範圍。網絡服務提供者應當履行未成年人網絡法治宣傳教育責任，加強對未成年人網絡行為的規範和引導。