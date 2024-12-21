冬至酒樓旺丁不旺財　訂散枱客有增長　團體客近「清零」

冬至日（21日）本港不少家庭選擇訂酒樓與家人團圓過節。東網記者走訪酒樓查詢冬至訂枱情況，酒樓負責人表示，今年經濟環境不好，訂枱客主要以散客為主，少了不少公司客訂枱，而遊客主要集中在早、午市。在訂餐方面，不少客人會選擇散點菜式，而不點套餐。

談及冬至酒樓的訂枱情況，倫敦大酒樓負責人蘇萬誠表示，今年訂枱的散客較往年多，即便相比疫情前，散客以人數計多約20%，而訂枱的團體客今年則幾乎「清零」，生意額也因此下降，今年農曆年日子與冬至較為相近，不少團體客會選擇團年餐。蘇還指，由於一簽多行的恢復，酒樓也吸引到不少內地遊客，不過主要集中在早、午市，而內地客的消費力強過本地客，覆蓋了北上港人空出的份額。

對於訂餐，蘇指，不會強制必須點套餐，散叫餐食亦有20至30款，客人可根據自己需要點餐。他提到，今年的菜品價格都有所上漲，主要由於海鮮與鮮牛肉成本的成本大幅上升所致，而其他肉類的成本相比之下升幅則不算大。此外，對於烈酒稅的下調，蘇萬誠則表示幫助不大，大部分客人都會自備紅酒，而可點的烈酒大部分價格亦較高，客人不太會選擇這類昂貴酒水。