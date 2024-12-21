智慧農耕融入科學科　天水圍小學種有機菜　送老人院為冬至「加餸」

冬至時節，一家人團聚時都會多煮得比較豐富。而在冬至前夕，天水圍一間小學聯同煤氣義工隊把校內智慧農圃，以及企業的慈善農莊所收割到的有機蔬菜，送贈予慈善團體及老人院，為他們冬至「加餸」，吃一頓有機、可持續的冬至飯。

位於天水圍的嗇色園主辦可銘學校，最近與煤氣公司合作，引入由煤氣公司研發的物聯網(IoT)控制系統，將使用近10年的水耕室及旁邊的土耕農地升級為智慧農圃。透過傳感器和微型控制器，學生可全天候監察和控制農作物的生長環境，包括溫度、濕度、營養液濃度、酸鹼度和含氧量等。系統以太陽能維持運作，既智能又環保。

嗇色園主辦可銘學校校長譚鳳婷指，煤氣公司免費提供物聯網技術支援外，亦幫忙設置及安裝所需設備，為水耕室及農地智能化提供專業意見，更派員到校教授學生們如何使用系統及分享種植經驗。譚透露，學校已把智慧農耕納入科學科課程中，希望學生善用智能化系統學習科學知識，透過親手體驗耕種了解自然生態系統，認識生物多樣性，並加強環保意識。她又說，智慧農耕不但推動STEAM(科學、科技、工程、藝術和數學)教育，更可幫助學生身心靈發展。

就讀四年級的黃威瑋覺得水耕室智能化後種植更簡單，「使用自動化系統後，系統自動加水及營養液，可以利用手機應用程式就知道最新狀態，既方便又有趣。」家長吳太太亦有份參與，並指很享受和小朋友一起耕種，由下種子、除草、澆水到施肥都親自體驗，付出心機和時間，當見到開花結果很開心。其子吳泓曄也笑說，耕種過程可以訓練耐性，收割到的蔬菜又可以帶回家吃，現在加上自動化設備，節省不少時間，可以多睡一會。

耕種的收成除了給學生帶回家與家人分享，亦會送給社區上有需要人士，讓學生感受分享的快樂。冬至前夕，學校老師、學生及家長聯同煤氣溫馨義工隊，把學生收成以及煤氣公司有機農莊的有機蔬菜，送予慈善團體及老人院。

煤氣公司集團環境、社會及管治總監集團企業事務總監李健明期望，系統不但可以提高學生對學習STEAM的興趣，更希望在學生心中播下環保的種子，學習維持生態系統平衡的重要性。他又說未來會繼續把智能系統送給更多學校，推廣環保及可持續發展的理念。