大棠楓香林紅葉「開始紅」　料聖誕前後踏入觀賞旺季

踏入每年12月中，天氣轉冷下香港的紅葉正逐漸變紅。港人賞楓熱點之一的大棠楓香林最新紅葉指數已是「開始紅」級別。相關圖片見到約一半楓葉已變黃至微紅，相信稍後在聖誕節左右便會踏入觀賞紅葉的旺季。

漁農自然護理署網站「大欖郊野公園楓香林紅葉情報」昨日(20日)更新的紅葉指數，顯示現時紅葉指數已是「開始紅」級別，再下一級便是「紅」。而署方上載的圖片見到，暫時約一半楓樹的葉維持翠綠色至黃色；另有一部分則已變黃，帶點微紅，相信到現場打卡的旅客及市民，只要拿捏好角度，都能拍到美照。

紅葉指數現時分為5種級數：紅、開始紅、黃、綠、樹葉疏落。一般而言，樹葉的細胞除了含有葉綠素外，亦含有呈黃色的胡蘿蔔素及紅色的花色素苷。秋天的天氣乾燥，在寒冷的氣溫及強光的照射下，葉綠素會加速分解，卻有助葉細胞製造花色素苷，也無損胡蘿蔔素。因此，在秋季都會見到一些樹葉轉為黃色及紅色的現象。

因應賞楓潮，運輸署在12月及1月期間加強大棠的巴士服務，由本月7日起，港鐵增設K66A特別巴士路線，來往港鐵朗屏站及大棠山道，逢周六、周日及公眾假期服務，往大棠方向的服務時間為上午9時至下午2時，而回朗屏方向的服務時間為下午1時至晚上7時。至於，聖誕節及「拆禮物日」(12月25及26日)，九巴會增設來往形點交通交匯處至大棠的68R線，往大棠方向為上午9時至下午4時，回形點方向則由上午10時至下午5時。

漁護署亦自本月14日至元旦(2025年1月1日)，大欖郊野公園楓香林將在每逢周六、日及公眾假期的早上10時30分至下午4時30分，提供自然導賞服務，亦設照片展覽、攤位遊戲以及推廣健行的活動。而由於大棠山道停車場泊位有限，運輸署在本月7日起至明年1月12日，逢周六、日及公眾假期早上7時至晚上7時期間，禁止所有車輛進入大棠山道由避雨亭至大棠山道停車場的路段。