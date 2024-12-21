皇馬球星見面會被批「貨不對辦」　消委會收1宗投訴　主辦方致歉

參加「傳奇球星表演賽系列 - 皇馬球星 vs 巴塞傳奇」的部分球星，懷疑不滿大會安排，在周五(20日)早上的簽名及見面會提早離場。香港皇家馬德里官方球迷會周五(20日)於社交媒體投訴，指見面會活動與宣傳內容「貨不對辦」，有部分購買6,880港元套票的球迷，未有取得心儀球星的簽名合照，要求主辦方作出跟進。消委會指，截至今午(21日)接獲1宗投訴，涉款6,928港元。活動主辦方致歉，指正與受影響球迷保持聯絡，務求妥善處理。

活動主辦方發聲明，指已盡一切最大努力即時處理簽名活動環節中的問題，並積極跟受影響球迷及相關人士商討解決方案；對事件引起公眾關注、帶來不便及疑慮深感抱歉，會汲取經驗，未來會更謹慎處理活動安排，以免類似事件再發生。

皇馬香港球迷會則在社交網站指，球迷會會長今午與主辦方電話會談35分鐘，主辦方負責人表示需時處理，會在星期一或二再提供更多資料並繼續跟進。球迷會續指，事件至今仍然未得到妥善解決及補償，會繼續跟進。

海關另指，暫時未接獲有關事件違反《商品說明條例》的舉報，會了解事件。如發現違例，會採取適當執法行動。