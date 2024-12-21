冬至西九高鐵站人流如鯽 香港至西安北長途綫1.5起通車

冬至適逢周末，不少港人到內地過節及假期，今日(21日)西九龍高鐵站離境層持續有眾多人，尤其傍晚時間，眾多班次爆滿。另一方面，港鐵今日公布，高鐵香港段由明年1月5日起，開通陝西省的西安北長途綫，並增加3個自由行城市站點，包括梅州西、蘇州南及西安北；而廣州東綫將增加一個中途站新塘站，將於明日(22日)起發售。港鐵指出，高鐵香港段的直達站點將增至94個，每日恒常列車班次增至最多108對。

西安北綫每日提供一對來回列車，來往香港與西安，途經17個站點，當中包括歷史文化名城洛陽。即市民未來可坐高鐵往世界文化遺產龍門石窟、奇險天下第一山華山等。港鐵又說西安今年已新增為個人遊(自由行)城市，相信直達服務更方便旅客訪港。

另一方面，為了方便乘客於聖誕及新年期間出行，高鐵將於12月24至29日期間，加強往來香港至深圳的列車服務；由明年1月5日起，其他列車服務提升包括每日加開各一對往來香港西九龍站與深圳北站、汕尾站及武漢站的列車班次。此外，往來香港至廣州東、潮汕、上海、北京及重慶等路線會有所調整。

港鐵公司常務總監香港客運服務楊美珍表示，得到兩地政府和內地鐵路單位的支持，高鐵香港段自通車起發展蓬勃，接連開通多條新綫，直達站點較開通時的44個增加逾一倍，成為連接香港與內地的重要橋樑。