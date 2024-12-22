日本遭蘋果病及流感夾擊　市民聖誕外遊要小心

長假期將至，市民赴外地過白色聖誕要小心！港人熱門出遊地日本近期疫爆不停，除俗稱「蘋果病」的「第五病」即傳染性紅斑症感染人數創1999年以來新高外，當地亦流感肆虐，過去一周感染人數倍增，截至本月中估計已有79萬患者求診。而當地感染人數創25年新高的「蘋果病」較常見於孩童，患者面部會出現典型紅疹，面頰如被摑呈紅色，潛伏期約4至20天不等。本港方面，今年截至12月9日已錄得4宗感染個案。有呼吸系統科專科醫生表示，該病毒非新病毒，一般人感染後情況都很輕微，但未曾感染的孕婦則有機會經母體傳給胎兒，或有流產風險，建議孕婦避免不必要外遊，亦要戴口罩及注意手部清潔。

據日本政府觀光局（JNTO）最新數據，今年11月遊日港人達22.7萬人次，按年上升13%。截至11月，今年累計有近240萬港人訪日，較去年同期上升28%，亦較疫情前的2019年上升17%。聖誕及新年假期中，不少港人喜到日本過一個飄雪的白色聖誕，預料出遊者更多。

然而，日本自今秋起出現「蘋果病」感染擴散，以關東為中心開始擴散，東京都截至12月1日的一周內，有264間醫療機構通報有796名患者。由於患者在出現明顯病徵例如紅疹等之前，會有類似感冒症狀，故會在不知情情況下將病毒傳染開去，甚或會被不知道已染病的家人傳染。該病是由細小病毒B19引致的出疹性疾病，較常見於兒童，雖會在7至10天內消失，但患者通常會略微發燒和感到疲倦，應避免人在旅途受到感染。

準備前往日本歡度白色聖誕的港人，普遍對蘋果病不感擔心。王氏夫婦稱「都無得驚咁多」，會小心點多出時戴上口罩；獨遊的陳小姐表示，不清楚蘋果病相關病徵，又指「每日都有唔同嘅病，唔會太擔心。」乘坐直航由香港返回東京的山小姐表示，蘋果病一般是兒童才會感染的病症，故成年人不會擔心。日裔優斗先生來港旅遊4天，他亦稱不需擔心蘋果病，因為對比流感和新冠，感染人數屬少數，而且會「中招」的一般都是兒童，身為成年人並不會受影響。

衞生署接受查詢時表示，本港過去5年在公立醫院住院個案中，被診斷感染細小病毒B19並涉及18歲以下的兒童及孕婦的個案每年約有數宗，其中2021年最多，有5宗個案，而今年截至12月9日亦有4宗個案。另外，衞生防護中心於2020年錄得1宗群組爆發，涉及一間幼稚園，共影響3人。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，細小病毒B19（蘋果病）不是新病毒，在很多地方都有傳播，約6成成年人曾經感染會有抗體，主要是影響小朋友或免疫系統有問題人士。而未曾感染的孕婦，有細微機會經母體傳給胎兒，如胎兒不幸中招，有機會造成貧血，嚴重者或會流產。他又指，相關病毒在新冠疫情期間傳播度低，但不少國家在疫後傳播度反彈，其中歐洲在今年初、美國則於今年第2季達到高峰，而相關高峰更較疫情前高，可見其傳播威力。他建議孕婦避免不必要外遊，同時不要與人共用餐具，外出要戴口罩。