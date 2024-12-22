微短劇片名違背公序良俗　國家廣電總局加強審核

內媒周日（22日）報道，國家廣播電視總局網絡視聽司近日發布加強微短劇片名審核的管理提示，要求微短劇片名應提升思想內涵，傳遞主流價值觀，不得使用低俗、惡趣味等違背公序良俗的片名，不渲染極端對立、復仇、暴戾、焦慮。

流量、利益成為部分微短劇製作和播出平台敢於在片名方面走偏、打擦邊球的重要動因。管理提示指出，自今年2月總局實施微短劇「分類分層」審核管理政策以來，微短劇從業者努力調整創作方向，提升思想文化內涵。聚焦民眾對美好生活的嚮往為主題，創作了一批大眾喜聞樂見的不俗之作。不少微短劇以形象生動、內涵豐富的片名，激發用戶對片名和劇情的雙重愉悅。與此同時，由平台負責自審的其他微短劇，雖然內容違規問題已大幅減少，但片名譁眾取寵、低俗庸俗的頑疾，嚴重拉低了微短劇行業整體形象，亟待治理。

管理提示表示，小程序類微短劇為刻意追求投流效果，片名問題尤為嚴重，必須嚴加整治。微短劇片名應提升文化內涵，盡量規整並關聯劇情，使用國家通用語言文字，不使用過度冗長和口語化的片名；應提升審美內涵，合理和巧妙運用比喻、擬人、倒裝、對比、雙關、設問、迭音等手法增強其藝術性，不濫用仿擬、諧音、誇張等手法進行惡搞。