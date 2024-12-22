發展局轄下9部門義工隊合作　工餘時間服務社群

發展局局長甯漢豪今日(22日)發表隨筆，發展局轄下9個部門的義工隊一直積極參與社會服務，幫助各界別有需要人士。今年聖誕，當局特別舉行義工分享會，與各部門義工代表見面藉此機會感謝其付出，並邀請他們分享義工活動的點滴。

甯指出，各部門舉行及參與的義工活動多元化，受助對象亦非常廣泛，包括長者、青少年、兒童、少數族裔及殘疾人士等。部門義工亦會利用自身所長服務社區，如提供家居維修服務，其後服務擴展至不限於日常工作範疇。義工隊亦會透過參與服務，考慮服務對象的需要，從而舉辦適切的活動予不同人士，例如成立了攝影義工隊。

發展局轄下部門除了各自舉辦義工活動，亦會跨部門合作。部門曾經和水務署、渠務署、路政署及土地註冊處等合作舉辦不同義工活動。各部門亦鼓勵退休同事一同參與義工活動，及同事攜同家人參與，共同體驗義工活動帶來的喜悅。

甯對各部門同事在工餘時間仍致力服務社群表示感謝，部門之間除工作上的合作，也攜手參與及舉辦義工活動，大家於分享會後仍繼續保持聯繫、緊密交流。她期待各部門日後有更多合作機會，繼續傳承義工的無私精神 。