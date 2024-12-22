冰雪大世界開園　黃牛飛達萬元人民幣

全國氣溫近日下降，無阻冰雪旅遊變得火熱。坐落黑龍江省哈爾濱冰雪大世界上周六（21日）早上10時正式開園，首名排隊遊客凌晨3時已經到場，短短3小時後出現人龍。園區工作人員早上11時已預計，單單是冰滑梯項目排隊時間就要4至5小時。

哈爾濱冰雪大世界面積達到100萬平方米，是全球最大冰雪主題樂園。由於擔心園內一些熱門項目排隊時間變長，不少遊客天未亮就到園區排隊等候入場，其中排頭位旅客更是專程由山西省運城市遠道而來，直至早上6時已有200至300人正在等候。

在微信公眾號、攜程、抖音及美團等網絡購票平台，園區首日門票均已售罄。哈爾濱冰雪大世界官方微信售票平台顯示，一周內園區成人票均已售罄。有報道指，由於門票「比演唱會門票還難搶」，部分遊客購買「黃牛飛」，原價3,988元（人民幣，下同，約4,267港元）臻享雙人票更被炒至超過1萬元（約1.07萬港元）。

哈爾濱地鐵集團表示，上周六從早上6時至10時，冰雪大世界地鐵站進出站客流已突破一萬人次。因應人潮，哈爾濱地鐵從當天起營運時間調整為早上6時至晚上11時，市交警部門亦派出200多名警力保障園區周邊交通安全。

為了推動東北地區冰雪經濟發展，國家發改委日前提出方案，內容提及可探索設立地方冰雪日和專門假期，優化過境免簽政策，吸引國內外遊客。方案又要求增加冰雪旅遊旺季列車班次、航線航班供給；深化東北區域內冰雪旅遊合作，策劃推廣冰雪旅遊路線，促進跨區域聯動發展。