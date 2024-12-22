減塑新規元旦實施　旅館民宿不提供即棄衞生用品

台灣下月1日起規定觀光旅館、民宿及其他住宿業減塑，不得於營業場所提供梳、牙刷、牙膏等衞生用品供消費者自由取用，估算每年可減少使用約30%塑膠。

台灣環境部去年公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，2025年1月1日起生效，料影響約1.4萬多家觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業業者。業者如違反規定，可罰款1,200元至6,000元（新台幣，下同，約290至1,450港元）。規定指，業界不得提供容量小於180毫升的液態盥洗及保養用品，包括洗頭水、護髮素、沐浴乳及乳液。不過，水療、游泳池等附屬設備、服務設施、客房以外的經營設施則不在管制範圍內。

環境部估算，新規定實施後每年可減少4.6億個以上的小瓶裝旅宿用品用量，減少重量約2,100公噸，相當於每年可減碳約2,500公噸。為加速推動減塑，環境部明年起將推出兩項獎勵補助措施。首先，觀光旅館業或環保標章旅館若減塑房間數達50%，可向地方環保單位申請3萬元補助。另外也會補助建立區域型玻璃瓶裝水重複填充系統，針對系統業者每案上限500萬元（約121萬港元）。