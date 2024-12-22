被質疑「放生」小型僭建　甯漢豪：修例會做得徹底

發展局近日建議修訂《建築物條例》，以提高不遵辦驗樓驗窗令的罰則及加強處理僭建物等，但對於小型僭建物則有所放寬，被質疑「放生」小型僭建。發展局局長甯漢豪今日(22日)受訪時表示，豁免範圍只限於某一樓宇高度以下的小型僭建物，較高的小型僭建物需要專業人士檢查認為安全才可保留。她又提醒市民不要存有僥倖心態，強調今次修例工作仍然會做得徹底。

對於小型僭建物例如冷氣機支架、簾篷等，建議可獲豁免。甯漢豪指，由於高層單位的僭建物有較大危險性，故若僭建物的位置超出某高度，業主便需要找專業人士檢查，被認為安全才可保留。她又稱，當局會按建構物長度、闊度作放寬參考，某一尺寸的小型工程可獲放寬，例如旗杆、圍封露台等，但若將來業主想在建築物上加建小型工程，則需要由專業人士檢查確認符合法例要求，才可動工。

此外，建議修例會要求業主在指定時間內，拆除上手業主留下的僭建物。甯漢豪表示，若法例通過後，立即要求業主拆除已有的僭建物，對正準備簽訂樓宇賣買合約的準業主或會造成混亂，法例所列明的「若干指明時間」不會訂得太長。

甯漢豪又稱，不希望市民以為政府會再放寬僭建工程範圍，強調今次修例工作做得徹底，當條例通過後，會以較重罰則應對違規者。