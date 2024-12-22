寄養家庭申請按年增35%　善心夫婦難忘照顧智障男嬰17載

寄養家長可按服務類別每月領取相關寄養服務獎勵金，如照顧有特別需要或6歲以下的寄養兒童，可領取額外獎勵金。為鼓勵熱心人士成為寄養家長，今年4月起政府將寄養家庭的每月獎勵金增加約1倍。港府今日(22日)表示，4月至11月申請成為寄養家庭的查詢較去年同期顯著增加35%；截至11月底，已登記的寄養家庭逾1,000個。

寄養服務由社會福利署推行，專為有需要兒童提供家庭式住宿照顧。葉氏夫婦在2002年起登記成為寄養家庭，他們先後照顧共9名兒童，大部分有特殊需要。葉太憶述曾照顧其中患有輕度和中度智障的1男1女，她指當時2個多月大女嬰氣喘得很嚴重，在社工協助下讓女嬰接受進一步檢查，確定她患有肺病後，再安排她接受適當治療。另一名男嬰照顧17年，至今已成長為一位少年，數月前剛入住輕度智障人士宿舍，開展獨立生活，每周也會回到他們家中度假。

社會福利署中央寄養服務課主任叢嘉儀指出，要成為寄養家長其實並不困難。但為確保寄養兒童得到妥善照顧，社署及相關機構會對申請家庭進行調查審核，例如申請人及家庭成員對參與寄養服務的共同意願、照顧兒童的安排等。所有申請人亦須完成服務前訓練，及確保家庭環境安全整潔，包括廚房符合安全要求、露台設有安全裝置等，並能為寄養兒童提供獨立睡床和活動空間。

目前香港有11間非政府機構提供寄養服務，其中5間同時提供緊急寄養服務，社會福利署中央寄養服務課負責統籌工作。任何成年人，不論性別、婚姻狀況、有否全職工作或子女，只要健康良好，願意為寄養兒童付出愛心和時間，能提供合適照顧計劃，均可申請成為寄養家長。