涉13宗幼稚園及地盤爆竊案　獨行賊深水埗落網明提堂

執法部門留意到自今年10月份起，新界及九龍多區接連發生多宗針對幼稚園的爆竊案，賊人均為單獨行事，並在凌晨時分以硬物撬開門鎖或窗框，繼而進入校舍盜去現金及電子產品。人員翻查大量閉路電視，針對賊人外貌及犯案手法調查，成功鎖定目標人物，並於昨日(21日)在深水埗拘捕一名姓俞(46歲)本地男子，據悉他疑有黑幫背景，現已被扣留調查。

據初步調查所得，被捕男子涉嫌與13宗今年5月至12月發生的爆竊及企圖爆竊案有關，當中11宗涉及幼稚園校舍，合共盜去15萬元現金及約值3萬元的電子產品，包括電腦、電話及相機等。而另外兩宗則為地盤和辦公室爆竊案，兩處合共損失約4萬3千元現金及電子產品。所有案件合共涉及逾23萬港元財物。

執法部門指，被捕男子在犯案前後會前往深水埗一公共屋邨的儲物室內更換衣物，並暫時存放爆竊贓物。行動當日凌晨警員在儲物室外埋伏，發現涉案男子再次到場換上與其犯案相類似衣物，懷疑企圖再度犯案，隨即將其拘捕，並檢獲包括鴨舌帽及衞衣等有關衣物，及起回一批電腦、相機及攝錄機等。被捕男子已被落案起訴合共12項「入屋犯法」罪及1項「企圖入屋犯法」罪，案件將於明日(23日)在粉嶺裁判法院提堂。